Film ab 10. März auf Netflix Idris Elba kehrt als Kommissar „Luther“ zurück

TV-Kommissar John Luther ging 2010 bei der britischen BBC auf Jagd nach Serienmördern. In den Folgejahren entwickelte sich der Polizist, der sich wenig um Regeln schert zum Kult. Doch mit dem Ruhm von Darsteller Idris Elba wurden die Staffeln kürzer und die Abstände länger. Am Freitag kehrt Luther als Zwei-Stunden-Film bei Netflix zurück. „Luther: The Fallen Sun“ schließt ans Ende der fünften Staffel an, die in Deutschland Ende 2020 lief. Der in Ungnade gefallene Kommissar sitzt im Gefängnis. Ein alter Fall lässt ihn nicht los. Er hatte einer Mutter versprochen, ihren verschwundenen Sohn zu finden. Dessen Leiche wird nun in einer Villa entdeckt. (dpa)

Zur Startseite