Bis zuletzt gab es noch vereinzelt Stimmen, die es im Grunde gar nicht so schlimm fanden, dass der Berliner Rapper Patrick Losensky alias Fler seine Mitmenschen bedroht. Weil dies ja bloß inszeniert sei, Imagepflege, überhaupt die Kunstfreiheit.

Es gab Stimmen, die behaupteten, Flers Wutausbrüche gegenüber Polizei, Journalisten, Musikern und völlig Fremden hätten etwas mit Hip-Hop zu tun und seien nicht das Offensichtliche, nämlich schlicht asozial.

Diese Stimmen sind größtenteils verstummt, seit Fler am Montag auf dem Kurfürstendamm einen Kameramann krankenhausreif schlug. Laut Polizei soll der 37-Jährige dort auch eine Reporterin verbal bedroht und Teile der Kamera entwendet haben, die Beamten ermitteln wegen Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Diebstahl.

In den Tagen zuvor schwor Fler bereits dem Comedian Shahak Shapira, ihn derart schlimm zu verletzen, dass dieser bleibende Schäden davontrage. Und er drohte damit, Frauen abzustechen.

Integre Rapper schämen sich für Fler

Das ist kein Stilmittel des Gangsta-Rap, sondern das schäbige Verhalten eines zigfach verurteilten Straftäters. Integre Rapper schämen sich für ihn.

In einem Song deutete Fler einmal den möglichen Grund für seine Verhaltensauffälligkeiten an: „Meine Mama gab mir die Antidrepressiva, wegen ihr bin ich so ein schlechter Diskutierer.“ Anderen die Schuld für eigene Defizite zu geben, ist eine Konstante seines Schaffens.

Warum diesem Typen mediale Aufmerksamkeit schenken, warum nicht ignorieren? Ganz einfach: weil es Menschen gibt, die real von ihm bedroht, sexistisch beleidigt und verprügelt werden. Weil sich diese Betroffenen alleingelassen fühlen. Und weil Strafrahmen in der Vergangenheit offenbar so wenig ausgeschöpft wurden, dass Fler nicht einmal Reue zeigt und seine Opfer nach Taten sogar öffentlich verhöhnt.

Wie uneinsichtig er ist, hat Fler voriges Jahr gezeigt. Als er im November wegen Beleidigung vor Gericht musste, warf er gegenüber seinen Fans dem Mann, der ihn angezeigt hatte, unverantwortliches Verhalten vor. Weil dieser ja einen wie Fler, mit dessen Gerichtsakte, zurück in den Knast bringen könne. Er sei also bereit, Fler massiv zu schaden.

Der Gedanke, dass der Einzige, der Fler ständig wirklich schadet, er selbst ist, kam ihm wohl noch nicht.

Hinweis: Auch der Autor dieses Textes wurde bereits von Fler bedroht.