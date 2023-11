Foto-Fahndung der Berliner Polizei Räuber verletzte Autofahrer in Tiefgarage schwer

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera bittet die Berliner Kriminalpolizei um Mithilfe. Die abgebildete Person steht im Verdacht, einen Autofahrer beraubt und dabei schwer verletzt zu haben.

Das Geschehen spielte sich am Freitag, den 16. Juni 2023, gegen 21 Uhr in einer Tiefgarage in der Forckenbeckstraße in Berlin-Schmargendorf ab.

Der Autofahrer, der seinen Pkw dort geparkt hatte und die Tiefgarage verlassen wollte, wurde von dem Verdächtigen beraubt und dabei durch mehrfache Schläge gegen den Kopf schwer verletzt. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Foto des Verdächtigen aus der Überwachungskamera. © Polizei Berlin

Die Beschreibung des Tatverdächtigen lautet wie folgt: etwa 35 Jahre alt; circa 1,90 Meter groß; sportliche Figur; kurze, dunkle Haare; kein Bart.

Die Ermittler fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit, während der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-273110, außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-271100 sowie an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei Berlin. Fotos des Gesuchten unter diesem Link.