Frau in Berlin attackiert Polizei sucht nach Missbrauch im Club nach diesem Mann

Ein Mann soll am 12. März 2022 in Kreuzberg eine Frau sexuell missbraucht haben. Nun hat die Berliner Polizei Fotos des Verdächtigen veröffentlicht und hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Der Mann soll der Frau, die „erkennbar unter dem Einfluss von Rauschmitteln“ stand, in den frühen Morgenstunden auf die Toilette eines Clubs gefolgt sein. Dort sei es zu dem Übergriff gekommen, heißt es von der Polizei.

Der Verdächtige ist laut Beschreibung zwischen 30 und 40 Jahren alt, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, hat eine Halbglatze und trug zur Tatzeit eine blaue Jeans und ein dunkles Oberteil.

Eine Überwachungskamera zeigt, wie er gemeinsam mit einem anderen Mann den Club verlässt. Hier könnte es sich laut Polizei um einen wichtigen zeugen handeln.

Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Verdächtigen nimmt das Landeskriminalamt unter der 030/4664 – 913402, oder per E-Mail an lka134@polizei.berlin.de entgegen. Hinweise können auch bei der Internetwache der Berliner Polizei und an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. (Tsp)

