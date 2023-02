Frau schwer verletzt Großbrand in Mehrfamilienhaus in Berlin-Mitte

Am späten Dienstagnachmittag hat es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Tucholskystraße in Berlin-Mitte gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstagabend erklärte, seien die Einsatzkräfte um 16.53 Uhr alarmiert worden. Es habe sich um einen Vollbrand einer Wohnung im 1. Obergeschoss gehandelt, der inzwischen aber gelöscht werden konnte. Über der Brandwohnung befinden sich demnach noch fünf weitere Stockwerke.

Eine Frau konnte sich selbst aus der brennenden Wohnung retten, musste aber schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr rettete fünf weitere Personen aus Stockwerken oberhalb der brennenden Wohnung – sie seien allesamt leicht verletzt worden, teilte der Sprecher mit. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist bislang unklar. (Tsp, dpa)

