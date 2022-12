Friedliches Zusammenleben in Berlin Kazim Erdogan führt mit seinem Verein „Aufbruch Neukölln“ Männer in ein gewaltfreies Leben 

In Väter- und Männergruppen zeigt der Verein „Aufbruch Neukölln“ gewaltfreie Möglichkeiten der Konfliktbewältigung. Acht geplante Morde habe er so bereits verhindern können, sagt Vereinsgründer Kazim Erdogan. Für seine Arbeit benötigt der Verein Computer, doch diese wurden bei Einbrüchen gestohlen. Zum 30-jährigen Jubiläum der Tagesspiegel-Spendenaktion „Menschen helfen!“ bittet der Verein um einen Zuschuss für neue Computer-Technik.

Der Verein „Aufbruch Neukölln“ bietet allen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte eine Anlaufstelle. Ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt in den Selbsthilfegruppen für Väter und Männer. Eine Besonderheit, denn die meisten Angebote richten sich an Frauen und Kinder mit Migrationsgeschichte. Doch auch Männer stellt eine neue Heimat vor Herausforderungen. Besonders dann, wenn sie aus einem gänzlich anderen Kulturkreis kommen, mit anderem Werteverständnis, aufgewachsen in anderen Sozialstrukturen.

99 Prozent der Gewalt geht von Männern aus. Kazim Erdogan, Gründer des Vereins „Aufbruch Neukölln“

Hier setzt die Arbeit des Vereins „Aufbruch Neukölln“ an. Väter und Männer sollen in Erziehung und Bildung einbezogen werden. Wichtigster Punkt: das gewaltfreie Lösen von Problemen. „99 Prozent der Gewalt geht von Männern aus. Menschen verlieren ihr Leben, das kann man nicht einfach so hinnehmen“, sagt Vereinsgründer Erdogan. In den Gruppen lernen die Männer, mit Situationen wie Trennung und Scheidung umzugehen, mit Spielsucht, oder was es heißt, in einer gewaltfreien Familie zu leben.

30 Jahre „Menschen helfen“: Hier können Sie spenden Spendenkonto-Empfänger: Spendenaktion Der Tagesspiegel e.V., Verwendungszweck: „Menschen helfen!“, Berliner Sparkasse, IBAN: DE43 1005 0000 0250 0309 42. BIC: BELADEBE. Bitte Namen und Anschrift für den Spendenbeleg gut leserlich notieren.

Mehrere Tausend Menschen haben die Gruppen bisher besucht, sagt Erdogan. Solche Väter- und Männergruppen wünsche er sich für jede Gemeinde und jede Stadt. Sie könnten wesentlich zum friedlichen Zusammenleben beitragen, ist er sich sicher.

Eine Idee geht auf Reisen

In Heilbronn hat das Beispiel bereits Schule gemacht, seit vier Jahren betreibt der Verein hier Väter- und Männergruppen und auch in Lörrach können seit drei Jahren Männer in den Austausch gehen. Der Verein hat einen Leitfaden für andere Vereine und Einrichtungen erarbeitet, die ebenfalls diesem Ansatz folgen wollen.

Für das vielfältige Programm des Vereines, zu dem auch niedrigschwellige Deutschkurse gehören, ist der Einsatz von Computern unerlässlich. Zum Recherchieren zum Beispiel. Durch die Pandemie lernten viele Menschen den Einsatz von Videokonferenzen schätzen. Doch bei mehreren Einbrüchen in die Vereinsräume wurde die technische Ausstattung gestohlen. Die Spenden der Leser:innen will „Aufbruch Neukölln e.V.“ daher in neue Computertechnik investieren.

Zur Startseite