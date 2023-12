Frühlingsrollen, Silvesterlauf, „Harry und Sally“ Diese zehn besonderen Traditionen pflegen Berliner zum Jahresende

Wohl keine andere Zeit ist so aufgeladen mit Erwartungen, Emotionen und Traditionen wie die Tage am Jahresende. Sie sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich und verraten so einiges über eine Person: Woher kommt sie? Wie tickt sie? Die Tagesspiegel-Redaktion hat ihre Rituale zwischen Weihnachten und Neujahr gesammelt. Herausgekommen sind zehn Ideen zum Abschauen und Ausprobieren.