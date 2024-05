Fünf Care-Expertinnen über den Muttertag „Wir ehren ein Ideal, unter dem viele Mütter leiden“

Schöne Tradition oder Überbleibsel eines veralteten Geschlechterbilds? Ob das Zelebrieren eines Muttertags noch zeitgemäß ist, wird seit Jahrzehnten diskutiert. Trotzdem füllen sich die Supermarktregale jedes Jahr erneut mit Kitsch und Tand für Mamis. Gegner kritisieren den kommerziellen Hintergrund und die Verfestigung ausgedienter Rollenklischees.

Befürworter sind der Meinung, dass es noch immer wichtig ist, Müttern einmal im Jahr zu danken. Manchmal führen diese entgegengesetzten Meinungen zu polarisierende Debatten wie die im vergangenen Jahr: Damals hatte ein CDU-Politiker einen Shitstorm gegen eine Kita losgetreten, die erklärt hatte, auf Muttertags-Basteleien zu verzichten. Im Mittelpunkt der Debatte: Das tradionelle Familienbild mit Mutter, Vater, Kind. Hier erklären fünf Mütter, die gleichzeitig Expert:innen für das Thema Carearbeit sind, was sie vom Muttertag halten.

„Der Muttertag ist reformbedürftig“

„Mütter zu ehren, hat eine lange Tradition und natürlich eine Berechtigung. Doch tun wir das am Muttertag in angemessener Art? Unser Bild von Mutterschaft ist kulturell und gesellschaftlich konstruiert. Wir ehren an diesem Tag ein Ideal, unter dem viele Mütter leiden: die aufopferungsvolle, sich selbst zurücknehmende, alles ertragende Frau, die selbst geborene oder angenommene Kinder ins Leben begleitet. Mutterschaft ist heute nicht einfach und wir sehen das an Erschöpfungssyndromen bis hin zum Burnout.

Passend zu diesem Bild von Mutterschaft wird der Muttertag an einem Sonntag gefeiert, schenkt also keine zusätzliche Freizeit und wird oft auch im Rahmen der eigenen Sorgearbeit zelebriert. Statt einen Freiraum zur Verfügung zu stellen, wie beispielsweise in der Tradition des Vatertags, an dem sich Väter gerne von der Familie zurückziehen in den Kreis anderer Väter.

Der Muttertag ist reformbedürftig. Das bedeutet nicht, dass wir die Bedeutung des Umsorgens und das Muttersein nicht feiern dürfen oder sollten, aber es sollte unter anderen Rahmenbedingungen stehen: Wertschätzung, Anerkennung der Bedeutung des Sorgens um das Miteinander für die Gesellschaft, Achtung der Selbstfürsorge gerade für Sorgeleistende sollte viel mehr in den Fokus rücken. Und wir sollten an diesem Tag auch daran denken, welche gesellschaftlichen Veränderungen notwendig sind, damit es Müttern in all ihrer Pluralität wirklich gut gehen kann. Ein Blumenstrauß oder eine Schachtel Pralinen reichen nicht.“

Susanne Mierau ist Pädagogin, Mutter von drei Kindern und Autorin zahlreicher Erziehungsratgeber.

„Sich am Muttertag zusammensetzen“

„Der Muttertag ist ein Feiertag, der mit vielen unausgesprochenen Erwartungshaltungen belastet ist. Die Mutter wünscht sich in der Regel eine Anerkennung ihrer vielen, im Alltag kaum sichtbaren Leistungen. Für Männer, denen diese unsichtbare Arbeit der Frau oft wenig auffällt, ist es in vielen Fällen eine antiquierte Geste ohne große Bedeutung.

Fragen wie „Was für ein Geschenk hättest du gerne?“ und „Was sollen wir unternehmen?“ laden die Planung und die Entscheidungen häufig doch wieder bei der Frau ab. Da ist Enttäuschung programmiert, die an solchen Feiertagen doppelt wiegt.

Ich würde Elternpaaren raten, sich nicht nur, aber speziell zum Muttertag zusammenzusetzen und zu klären, was die Frau sich wünscht, damit sie sich heute und an anderen Tagen wirklich geliebt fühlt. Häufig sind das weder Blumen noch Pralinen.“

Ulla Richter ist Familienberaterin beim Family Lab und hat Mumpowertment-Seminare für selbstbewusste Mütter entwickelt.

„Feigenblatt für das schlechte Gewissen“

„Ich würde den Muttertag gerne abschaffen, denn ich wüsste nur zu gern, was dann passiert. Haben wir dann immer noch ungefähr einmal im Jahr das Bedürfnis, unseren Müttern einen Blumentopf zu schenken, den sie pflegen und gießen wird, und ein Frühstück im Bett zu veranstalten, dessen krümelige Folgen sie selbst beseitigt? Oder würden wir vielmehr komplett übersehen – so wie jetzt an allen anderen Tagen des Jahres – wie viel Mütter leisten und wie erschöpft sie sind?

Ich wünschte, es gäbe dieses Feigenblatt nicht mehr, mit dem man sich einmal im Jahr freikauft und das schlechte Gewissen beruhigt: Darüber, dass auch im Jahre 2024 die unbezahlte Arbeit von Müttern und ihr von klein auf erlerntes Verantwortungsgefühl für Sorgearbeit und Beziehungen schamlos ausgebeutet werden. Ich wünschte, die Wut der Mütter über die Geringschätzung ihres gesellschaftlichen Beitrags könnte dann wachsen.

Dann könnte sie irgendwann so groß werden, dass alle Mütter miteinander eine Revolution anzetteln, die die Erwerbsarbeit aus dem Zentrum unserer Aufmerksamkeit wirft. Und stattdessen hineinstellt, was hineingehört: Beziehungen und die Sorge füreinander. Ich bin sicher: Den Muttertag wird dann niemand vermissen.“

Jo Lücke ist Politik- und Volkswissenschaftlerin. Sie leitet Fortbildungen und politische Bildungsveranstaltungen für mehr Wertschätzung von Care-Arbeit in Unternehmen und hat das Buch „Für Sorge: Wie Equal Care euer Familienleben rettet“ geschrieben.

Danke für die Blumen. Ein freier Tag, wie ihn Männer am Vatertag genießen, wäre vielen Müttern allerdings lieber. © IMAGO/PantherMedia / Dmitriy Shironosov/IMAGO/PantherMedia/Dmitriy Shironosov

„Mein chronisch krankes Kind kann nichts für mich basteln“

„Den Muttertag verbringen die meisten Mütter hierzulande mit der Familie, ganz traditionell. Vielleicht bekommen sie Frühstück ans Bett gebracht, ein Geschenk der Kinder, schöne Blumen. Ein Tribut an die Mutterliebe.

Mir gibt dieser Tag nichts, denn er bringt mir nicht die Erholung und Unterstützung, die ich als pflegende Mutter dringend bräuchte. Er bringt mir nur Enttäuschung, denn ich werde mein Kind an diesem Tag genauso pflegen, wie an allen anderen Tagen des Jahres. Außerdem macht er mich wehmütig: Ein Feiertag mehr, der mir vor Augen hält, dass meine pflegende Elternschaft eine andere ist, als die herkömmliche. Mein chronisch krankes Kind kann mir kein Frühstück ans Bett bringen oder etwas für mich basteln.

Wir sind stattdessen stationär auf der Palliativstation. Ein Tag mehr, an dem ich nicht dazugehöre, weil gesellschaftliche Konventionen nicht zu meiner pflegenden Mutterschaft passen – schon gar nicht das traditionelle Mutterbild, nach dem so viele Menschen immer noch streben.“

Simone Rouchi pflegt ihren chronisch kranken achtjährigen Sohn. Auf kaiserinnenreich.de bloggt sie über die Lebensrealität von pflegenden Eltern.

„Nicht nur Mütter sind für die Familie zuständig“

„Weil Sorgearbeit auch Arbeit ist, kann aus meiner Sicht der Muttertag abgeschafft werden. Mein Vorschlag: Alternativ könnten wir am 1. Mai, dem „Tag der Arbeit“ künftig einfach beides thematisieren: Sorgearbeit und Erwerbsarbeit. Damit würden wir dem Thema den Geschlechtsbezug nehmen, es sind schließlich nicht nur Mütter für die Familie zuständig.

Und wir würden dafür sensibilisieren, dass Erwerbsarbeit nur möglich ist, weil Menschen Sorgearbeit leisten. Unternehmen können ohne Arbeitnehmer:innen keine Gewinne machen. Und Arbeitnehmer:innen können nur im Unternehmen erscheinen, weil sich jemand – meist schlecht bezahlt oder gänzlich unbezahlt – um ihre Kinder oder Eltern kümmert.“