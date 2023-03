Fünfjährige rassistisch beleidigt Mutter attackiert 45-Jährige mit Haarspraydose in Kreuzberger Discounter

In Berlin-Kreuzberg hat eine Auseinandersetzung zwischen zwei Supermarktkundinnen am Montag zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll ein fünfjähriges Kind gegen 13.45 Uhr in dem Discounter in der Gitschiner Straße aus Versehen gegen eine 45-jährige Kundin gelaufen sein.

Diese soll das Mädchen daraufhin rassistisch beleidigt haben – sowie auch dessen Mutter, als diese intervenierte. Die 37-jährige Mutter soll daraufhin eine Haarspraydose aus einem Regal genommen, die 45-Jährige damit beworfen und am Rücken getroffen haben.

Die Mutter soll die Dose dann aufgehoben und der Frau damit ins Gesicht geschlagen haben, als diese sich ihr und ihrer Tochter zugewandt hatte. Die 45-Jährige erlitt eine Platzwunde. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun zu wechselseitigen Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung. (Tsp)

Zur Startseite