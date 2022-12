Fünfjähriger in Berlin-Köpenick verletzt 16-jähriger Motorradfahrer fährt Frau mit Kindern an

In Berlin-Köpenick sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag eine 32-Jährige und ein Fünfjähriger verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau mit dem Jungen und ihrer vierjährigen Tochter gegen 16.20 Uhr auf die Fahrbahn der Wendenschlossstraße gelaufen sein.

In diesem Moment war ein 16-Jähriger mit einem Leichtkraftrad auf der Wendenschlossstraße in Richtung Müggelheimer Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Dorotheenstraße abbiegen. Er wechselte von der linken auf die rechte Fahrspur und stieß mit der Frau und den beiden Kindern zusammen.

Dabei zog sich der Fünfjährige eine Platzwunde am Kopf zu und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die 32-Jährige zog sich ein Hämatom am Kopf zu, das ambulant im Krankenhaus versorgt wurde, ihre vierjährige Tochter blieb unverletzt. Ein Auto wurde bei dem Unfall leicht beschädigt. (Tsp)

