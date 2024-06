Fußball Spahn kritisiert Fanmeile: Staus im Regierungsviertel

Der Ort der beiden Berliner Fanmeilen mitten im Regierungsviertel ist wegen der Staus auf den Straßen vom Vize-Fraktionsvorsitzenden der CDU, Jens Spahn, kritisiert worden. «Es nervt die Leute. Und es macht die Stimmung nicht besser in einer Zeit, in denen eh schon alle gereizt sind», sagte Spahn der Düsseldorfer «Rheinischen Post». «Die Fanmeile gefährdet die Arbeitsfähigkeit des Parlaments.» Staus dieser Art könnten «auch nicht zu Wirtschaftswachstum führen». Der Berliner Senat müsse künftig für solche Veranstaltungen einen anderen Ort wählen: «Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Großveranstaltungen in Berlin auf dem Tempelhofer Feld stattfinden sollten.»

Die Fanmeile am Brandenburger Tor, ausgelegt für bis zu 50.000 Menschen, wird an diesem Mittwochabend mit einem Konzert eröffnet. Übertragen werden dort rund ein Dutzend der 51 Spiele. Die Fußball-EM in Deutschland startet am Freitag.

