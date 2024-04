Tagesspiegel Plus „Gaeblers völlig skurrile Fantasiezahl“ : SPD und CDU wollen deutlich weniger als 5000 Wohnungen auf Elisabeth-Aue

Berlins Bausenator will die umkämpfte Fläche in Pankow maximal verdichten und dabei in die Höhe bauen. Die Vorgabe hält man selbst in seiner eigenen Partei für „nicht realistisch“.