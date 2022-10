Galeria eröffnet Kaufhaus in Tegel : Neue Filiale soll Fußgängerzone beleben

Die Eröffnung ist gewagt in Zeiten, in denen es zu flächendeckenden Schließungen kommt. Am Donnerstag war der Andrang groß. An dem Neuzugang könnte das Schicksal der Fußgängerzone hängen.