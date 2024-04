Tagesspiegel Plus Gebete, Süßes und Geschenke : So feiern Berliner Muslime das Zuckerfest

Nach 30 Fastentagen endet am Dienstagabend mit dem Zuckerfest der Ramadan. Wir haben Muslime in der Sonnenallee und am Kottbusser Tor nach ihren Familientraditionen gefragt.