Gegen abbiegenden Lkw geprallt Motorradfahrer bei Unfall in Berlin-Steglitz verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Steglitz hat am Dienstagabend ein Motorradfahrer Verletzungen am ganzen Körper erlitten.

Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, bog ein Lkw-Fahrer bisherigen Erkenntnissen nach mit seinem Fahrzeug gerade vom Immenweg nach links in den Munsterdamm ein. Der 28-jährige Motorradfahrer sei bereits auf dem linken Streifen des Munsterdamms unterwegs gewesen und gegen das Heck des Lastwagens geprallt.

Der 28-Jährige stürzte, sein Motorrad prallte gegen ein parkendes Auto. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstanden nach Polizeiangaben Sachschäden. Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle etwa eine halbe Stunde lang gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. (ansc)