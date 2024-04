Gegen den Fachkräftemangel in Berlin Bündnis für Arbeit veröffentlicht Zielzahlen für Azubis

Das Berliner „Bündnis für Arbeit“ will mehr Menschen in Ausbildung bringen. Jetzt hat sich die Initiative auf ein gemeinsames Ziel geeinigt: Ende 2025 sollen in Berlin insgesamt 34.535 Menschen in Ausbildung sein. Wird die Marke nicht erreicht, greift eine Ausbildungsumlage, sagte Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) auf einer Pressekonferenz: „Wer nicht ausbildet, der darf sich auch nicht über den Fachkräftemangel beschweren.“