Geld aus der Lobby gestohlen Berliner Polizei sucht mit Fotos nach Hotel-Räuber

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem mutmaßlichen Räuber. Der Verdächtige soll Geld aus einer Hotellobby gestohlen haben.

Der räuberische Diebstahl geschah am Montag, dem 18. April 2022, gegen 11 Uhr in einem Hotel auf der Straße Alt-Moabit. Laut Polizeiangaben habe der Tatverdächtige den Rucksack eines Hotelgastes sowie Geld in der Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages aus einer Geldkassette der Rezeption entwendet haben.

Eine Hotelangestellte versuchte den Räuber im Eingangsbereich des Hotels festzuhalten und konnte ihm so den Rucksack entreißen. Bei dem Handgemenge schlug der Mann die junge Angestellte und flüchtete. Die Polizei hofft nun auf Hinweise durch die Veröffentlichung von Fotos aus der Überwachungskamera (zu finden auf der Website der Berliner Polizei).