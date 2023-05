Geldklau mit gestohlenen EC-Karten Berliner Betrüger arbeitete bei Postzustellfirma

Die Polizei in Berlin hat zwei Männer festgenommen, die sich mithilfe gestohlener EC-Karten bereichert haben sollen. Wie ein Sprecher am Donnerstag berichtete, beobachteten Polizisten in der Müllerstraße zunächst einen 24-Jährigen, der mit einer Kapuze und einer medizinischen Maske vermummt an einem Automaten Geld abhob. Im Anschluss sei er mit einem Auto, in dem noch ein Beifahrer saß, weggefahren.

Als Polizisten die beiden stoppten und kontrollierten, flüchtete der Fahrer demzufolge zu Fuß Richtung Leopoldplatz. Während seiner Flucht habe er eine EC-Karte auf den Boden geworfen. Wenig später wurden er und sein 26 Jahre alter Begleiter festgenommen. Der 24-Jährige habe sich bei der Festnahme gewehrt, wodurch ein Polizist leicht an den Knien verletzt wurde.

Die EC-Karte stellte sich laut Polizei als gestohlen heraus. Bei dem 26-Jährigen wurden Bargeld in dreistelliger Höhe und Briefe mit Bank-PIN-Codes gefunden. Bei Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten fanden Polizisten heraus, dass einer der Männer bei einem Postzustellungsunternehmen beschäftigt ist oder war. Es handele sich bei dem Duo um „mutmaßliche Post-Diebe“. Genauere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen laufen. (dpa, Tsp)