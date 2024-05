Generationswechsel in Berliner Unternehmen Die Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten zu finden

Allein in Berlin suchen rund 8000 Unternehmen einen Nachfolger. Dies betonte Sebastian Stietzel, Präsident der Berliner Industrie- und Handelskammer, erst neulich wieder auf einer Veranstaltung. 94 Prozent der suchenden Unternehmer finden auf Anhieb keinen geeigneten Nachfolger oder keine Nachfolgerin. Vor welche Probleme stellt die Suche die Unternehmer und Übernehmenden? Wir haben uns vier Beispiele angeschaut:

„Wir sind hier im Haus und Geschäft groß geworden“, sagt Andreas Tonsor (61). „Wir waren von Anfang an dabei.“ Seine Schwester Beatrice Tonsor (65) und er führen gemeinsam das Farben- und Raumgestaltungsunternehmen Gebrüder Tonsor in der Kantstraße in Charlottenburg. 1899 hat ihr Großvater es zusammen mit seinem Bruder als Fachgeschäft für Farben und Huffette gegründet. Später kamen Bodenbeläge und Tapeten dazu. Zwei Weltkriege hat das Unternehmen, zu dem mittlerweile 17 Beschäftigte gehören, überstanden – dazu drei Umzüge, die Wende und zwei Generationenwechsel.

Die Geschwister Beatrice und Andreas Tonsor vor ihrem Geschäft. © Jochen Unser

Vom Großvater wurde es in die Hände der Eltern übergeben. Als diese sich schließlich aus dem Unternehmen zurückzogen, haben Andreas und Beatrice Tonsor es gemeinsam weitergeführt. Beide hatten zunächst andere Ideen für ihre Zukunft: Beatrice Tonsor im Bereich Werbegrafik, ihr Bruder hat Betriebswirtschaft studiert. Nach ihren jeweiligen kaufmännischen Ausbildungen im Einzel- und Großhandel sind beide in das elterliche Unternehmen mit eingestiegen.

Heinz und Anneliese Tonsor, die Eltern von Beatrice und Andreas Tonsor. © Gebrüder Tonsor

„Es war immer eine echte Zusammenarbeit“, beschreibt Beatrice Tonsor die Arbeit mit den Eltern. Beide seien stets innovativ und offen für Fortschritt gewesen, egal, ob es um das Warenangebot, Personalfragen, die Digitalisierung oder die Investition in Designerfarben aus England ging. Sie seien auch nie dazu gedrängt worden, den Familienbetrieb zu übernehmen, sagt Andreas Tonsor: „Unsere Mutter hat immer gesagt, ihr ist es wichtig, dass wir das machen, wofür wir brennen. Egal, was das ist.“

Viele junge Leute wollen keine dauerhafte Verantwortung übernehmen. Andreas Tonsor, Mitinhaber des Farb- und Raumgestaltungsunternehmens „Gebrüder Tonsor“

Da beide Inhaber keine Kinder haben, wird es Zeit, sich nach einer Nachfolge umzusehen. „Das Loslassen ist wahnsinnig schwierig“, sagt Beatrice Tonsor. „Mein Wunsch ist ein fließender Übergang. Dass jemand kommt, der möglichst aus der Branche ist, der weiß, wie es ist, selbstständig zu sein, der innovativ und engagiert ist.“ Eine gute Einarbeitungsphase sei ihnen besonders wichtig: „Wenn hier jemand käme, der meint, er könnte das Geschäft einfach so stemmen, dann können wir zusehen, wie unsere Firma kaputtgeht. Hier steckt so viel Herz und Know-how drin.“

Leicht ist die Suche nicht: Bereits vor drei Jahren glaubten die beiden, in einem Mitarbeiter einen potenziellen Nachfolger gefunden zu haben. Doch daraus wurde nichts; nun suchen sie weiter. „Heute wollen viele junge Leute keine dauerhafte Verantwortung übernehmen“, sagt Andreas Tonsor. „Sie wollen möglichst viel kennenlernen und gehen deshalb von Unternehmen zu Unternehmen. Aber das geht für uns natürlich nicht. Das Schwierige ist, dass sich jemand für eine ganz lange Zeit für etwas entscheiden muss.“

Neurocoach Sven Sebastian vermittelt zwischen Übergebenden und Übernehmenden. © Volker A. Stark

Dass es nicht leicht ist, das eigens aufgebaute Unternehmen abzugeben, weiß auch Sven Sebastian. Der Neurocoach am Proventika Institut für angewandte Hirnforschung und Neurowissenschaften berät unter anderem Menschen, die ihr Unternehmen abgeben (Senioren) oder eins übernehmen wollen (Junioren). Diese stünden bei der Übergabe oft vor kommunikativen Problemen, streiten sich beispielsweise über die genauen Übergabebedingungen.

Loszulassen fällt schwer

„Bei den Senioren ist es meistens so, dass das Unternehmen ein Baby ist, für das sie gelebt haben. Loszulassen, fällt dem Menschen sowieso schwer.“ Viele hätten das Gefühl, niemand könne das eigene Unternehmen so gut leiten wie sie selbst. Bei den Junioren sei die Zeit der entscheidende Faktor: „Viele sind sich nicht sicher, ob sie das überhaupt schon tun sollten, ob sie nicht lieber erst um die Welt reisen wollen und ob sie so ein Unternehmen schon stemmen können.“ Durch diese Faktoren könne ein Übergabegespräch zu einem emotionalen Minenfeld werden.

Um einen Eklat beim Gespräch zu vermeiden, ist es laut Sven Sebastian wichtig, sich emotional vorzubereiten: „Die meisten bereiten sich mit Zahlen, Daten, Fakten vor, sind aber nicht sicher, was sie eigentlich wollen, und daraus entsteht oft eine emotionale Instabilität.“ Er empfiehlt daher, zunächst in sich zu gehen und selbst zu überlegen, was man eigentlich möchte. Dafür sollte man sich zunächst keinen Rat von außen holen, um sich nicht von anderen Meinungen beeinflussen zu lassen, bevor man sich selbst ausreichend mit der Übergabe beschäftigt hat.

Ein Gedankenprotokoll kann helfen, die eigenen Emotionen zu verstehen. Sven Sebastian, Neurocoach und Berater

Erst wenn man sich über die eigenen Wünsche im Klaren ist, sollte man Vertrauenspersonen heranziehen und mit ihnen die eigenen Gedanken und Gefühle teilen: „Was geht mir durch den Kopf? Welche Ressentiments habe ich und welche Emotionen?“ Dabei helfen auch Gedankenprotokolle: „Einen entspannten Spaziergang zu machen und dann bei einer Tasse Kaffee in Ruhe niederzuschreiben, was einem durch den Kopf geht, kann helfen, die eigenen Emotionen zu verstehen.“

Hat die Übergabe funktioniert, ist es wichtig, die Belegschaft von der neuen Leitung des Unternehmens zu überzeugen. „Dabei sollte man im Gespräch mit der Belegschaft in drei Schritten vorgehen“, rät Sven Sebastian. „Erst sollte man möglichst positiv in die Vergangenheit schauen: Was hat das bisherige Team gut gemeistert? Welche Fortschritte hat es schon gemacht?“ Im zweiten Schritt könne man auf die Gegenwart eingehen: Wie ist die jetzige Lage des Unternehmens? Warum ist der Wechsel notwendig? Und im dritten Schritt gelte es, in die Zukunft zu blicken: Wo wollen wir hin? Was wollen wir gemeinsam erreichen?

Antonia Weiss sucht nach einer Firma, die sie übernehmen kann

Auf der Suche nach ihrem eigenen Unternehmen ist Antonia Weiss (50, Name von der Redaktion geändert), die nicht möchte, dass ihr echter Name in diesem Kontext öffentlich erscheint. Sie hat Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen studiert und danach mehr als 20 Jahre in der Produktionsplanung eines großen Konzerns gearbeitet. Als Teamleiterin hat sie dort auch Führungserfahrung gesammelt. Die selbstständige Mentorin für Führungskräfte weiß auch, wie es ist, für die eigene Arbeit voll verantwortlich zu sein. Genau diese Erfahrung möchte sie in einem eigenen Unternehmen einbringen.

Kaum konkrete Informationen gefunden

Seit etwa drei Monaten ist sie auf der intensiven Suche nach einer passenden Firma. Ein Problem dabei sei die Masse an Information gewesen: „Überall sieht man, das Nachfolger gesucht werden. Aber konkrete Informationen habe ich bisher kaum gefunden.“ Daher habe sie sich inzwischen eine Beratung gesucht, was ihr sehr geholfen habe. „Eine weitere Herausforderung war, den richtigen Ansprechpartner zu finden.“

Ich liebe es, Ideen umzusetzen und Dinge zu verändern. Antonia Weiss (Name v.d.R. geändert), Mentorin für Führungskräfte auf der Unternehmenssuche

Entsprechend ihrer Erfahrung ist sie auf der Suche nach einem Produktionsunternehmen aus der Branche Maschinenbau. „Das kann mit Anlagenbau oder Zulieferung zu tun haben, es kann aber auch ein Planungs- oder Beratungsunternehmen sein.“ Sie hat schon mit verschiedenen Unternehmen gesprochen und aussortiert, was ihr nicht gefällt. Mir vier Unternehmen ist sie aktuell im engeren Gespräch.

„Ich liebe Führung, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Aber auch die strukturierte und methodische Arbeit liegt mir. Ich denke, ich kann viel in ein Unternehmen hineinbringen. Ich liebe es, Ideen umzusetzen, selbst zu entscheiden und Dinge zu verändern.“

Stefan Butz berät Menschen, die ihr Unternehmen abgeben wollen

Unternehmensberater Stefan Butz hilft bei der Bewertung von Unternehmen. © Butz Consult

Wer sein Unternehmen verkaufen möchte, benötigt auch eine finanzielle Expertise. Dabei helfen Unternehmensberater wie Stefan Butz. Mit seiner Firma „Butz Consult“ begleitet und berät er Menschen, die ihr Unternehmen abgeben möchten, von der Idee bis zur Vertragsunterzeichnung. Ein wichtiger Teil davon: die Bewertung. „Es gibt Fälle, wo der finanzielle Faktor ganz bedeutend ist, denn man hat dieses Unternehmen aufgebaut, um im Alter von etwas leben zu können.“

Gerade bei kleinen Unternehmen sei das oft der Fall. In anderen Betrieben sei der Preis jedoch eher nebensächlich, beispielsweise bei Familienunternehmen, bei denen man ohnehin wisse, dass es an das nächste Familienmitglied übergeben werde.

Unwichtig sei der finanzielle Faktor aber auch dort nicht: „Man muss in Deutschland ja auch aus steuerlichen Gründen wie der Schenkungs- und Erbschaftssteuer wissen, wo man steht, bevor man ein Unternehmen überträgt.“ Auch dafür müsse man den Wert des eigenen Unternehmens kennen.

Man muss schauen, ob das Unternehmen überhaupt nachfolgefähig ist. Stefan Butz, Unternehmensberater

Die führende Methode zur Wertbestimmung eines Unternehmens ist laut Stefan Butz das Ertragswertverfahren. Hier zählen vor allem die zu erwartenden zukünftigen Gewinne eines Unternehmens. Dabei werden auch individuelle Faktoren einbezogen, um den Gesamtwert richtig zu bestimmen. „Letztlich bleibt es eine zahlenwertorientierte Methode“, erklärt Stefan Butz. „Man muss aber genauso schauen, ob das Unternehmen zeitgemäß und innovativ ist, ob es am richtigen Standort ist, man Mitarbeiter findet, und ob es überhaupt nachfolgefähig ist.“

Starke Abhängigkeiten besser vermeiden

Nicht nachfolge fähig sei ein Unternehmen beispielsweise oftmals, wenn es zu abhängig vom bisherigen Inhaber oder einen Großteil der Umsätze mit nur einem Kunden mache. Grundsätzlich sollten zu starke Abhängigkeiten möglichst vermieden werden. Stattdessen solle man das Unternehmen dynamisch halten und bereit sein, auf Veränderungen der Zeit einzugehen. „Über die nackten Zahlen hinaus ist heutzutage wichtig, dass man ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell hat, das nicht angestaubt und von gestern ist, sondern auch junge Leute begeistert.“

Zu vernachlässigen seien die Zahlen dennoch nicht. „Wenn man sich damit gar nicht beschäftigt, kann man vieles auf der Strecke lassen und hat im Rahmen eines Unternehmensverkaufs keine gute Verhandlungsposition, denn es geht ja letztendlich doch auch meist ums Geld“, beschreibt Stefan Butz die Relevanz der Wertbestimmung. Man müsse darauf achten, dass der beauftragte Berater anerkannt ist und eine anerkannte Methode verwendet. Eine erfolgreiche, aber auch realistische Darstellung sei schließlich unerlässlich, um einen geeigneten Nachfolger zu finden.