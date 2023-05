Geschichte eines Berliner Comebacks Warum heißt der Bahnhof Gesundbrunnen nicht Nordkreuz?

Im Osten geht die Sonne auf, im Süden ist ihr Mittagslauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Kein Wunder, dass Berlins Norden im Schatten liegt. Auf der Karte der Gleise, die die Stadt verbinden, erkennt man drei markante Bahnhöfe: Ostkreuz – Südkreuz – Westkreuz. Und im Norden: Bahnhof Gesundbrunnen. Was ist da passiert? Ganz viel Stadtgeschichte.

Der Gesundbrunnen war einst ein Heilbad

Hier oben zieht’s noch mehr als am Potsdamer Platz. Das Flair ist ähnlich: Irgendwas Wichtiges sollte hier entstehen, aber die Wunden der Mauer kriegt man selbst in Jahrzehnten nicht gut zugeheilt. Der Bahnhof Gesundbrunnen wirkt wie ganz Berlin: unfertig und bevölkert mit manchmal fertigen Leuten. In der zugigen Umgebung des offenen Bahnhofsgebäudes wuselt es ohne Pause – hier halten S-Bahn, U-Bahn, Fernbahn und die Straßenbahn des Westens: der Bus.

Der Bahnhof „Berlin Gesundbrunnen“ trägt nur den kleinen Zusatz „Nordkreuz“. © imago/Jürgen Ritter/imago stock&people

Einst war der Gesundbrunnen Ort der Ruhe, gestresste Städter nahmen heilende Bäder. Als Berlin dann auf die Felder der Umgebung wuchs, hielt hier 1871 die erste Ringbahn. Noch vor der Jahrhundertwende kamen Nordbahn, Vorort- und Fernbahn hinzu. Der Bahnhof empfing mit einem erhabenen neugotischen Gebäude. An den Gleisen kündete die „Millionenbrücke“ von genieteter Baukunst im Proletarierbezirk. Gesundbrunnen war aufgegleist für eine große Zukunft.

Was hier alles los war: Bei der AEG schufteten die Arbeiter, abends traf man sich in der Lichtburg zum Varieté oder im Kino, ab 1930 kamen auch Gäste aus Neukölln mit der U-Bahn. Im Stadion neben dem Bahnhof bejubelte Nord-Berlin 1930 und 1931 die bis heute einzigen Meisterschaften von Hertha BSC. Die „Plumpe“, vom Volksmund benannt nach den in Gesundbrunnen präsenten Wasserpumpen, war ein enger Fußballkessel nach englischem Vorbild – so ein Stadion hätte Hertha wieder gerne.

Der Bahnhofsvorplatz ist heute nach Stürmer Hanne Sobeck benannt, dessen Frau auch die Gaststätte in der Lichtburg betrieb. Bilder am Bahnhof zeugen heute davon, dass der Gesundbrunnen mal legendäre Zeiten hatte. Bis Deutschland den Krieg anfing.

Der Bahnhof Gesundbrunnen zeigt Bilder von Herthas letzter Meisterschaft 1931, die hier nebenan gefeiert wurde. © Doris Spiekermann-Klaas TSP

Munitionsfabriken. Ein viergeschossiger Luftschutzbunker. Der bis heute sichtbare Flakturm. Der Gesundbrunnen, in dem viele Menschen heimlich Kommunisten oder Sozialdemokraten blieben, wurde Teil der Kriegsmaschine. Die Befreiung brachte Frieden, aber teilte Berlin – am Gesundbrunnen schmerzte das besonders. Ab 1952 fuhren keine Güterzüge mehr, ab 1961 keine Personenzüge.

Die Teilung machte Gesundbrunnen zu Vorposten und Vorstadt

Von drei Seiten stand die Mauer im Weg – im Osten standen Hertha-Fans, um noch die Stadiongeräusche zu hören. Bis der Verein, schon damals pleite, die Plumpe verkaufte und ins Olympiastadion zog. Die AEG-Fabriken waren da längst weg. Die Neubauten der 70er-Jahre trugen nicht gerade zur Verschönerung bei. Gesundbrunnen war Vorposten, wurde Vorstadt.

Mit dem Mauerbau, hier ein Bild nach der ersten Grenzziehung 1961, war der Gesundbrunnen ein Vorposten des Westens und wurde zur Vorstadt. © Ullstein/Alex Waidmann

Nach dem Mauerfall nebenan an der Bornholmer Straße wurden Berlins Gleise neu sortiert. Nach dem alten Pilzkonzept der Bahn (das Netz ähnelt auf der Karte einem Pilz) wurde Gesundbrunnen wieder Fernbahnhof. Vor gut 20 Jahren hielt auch wieder die Ringbahn. Seitdem wuselt es wieder, besonders im Gesundbrunnen-Center – ein Raumschiff zwischen den Wohnhäusern, das die Bahn bewog, auf ein eigenes Bahnhofsgebäude mit Verkaufsanschluss zu verzichten.

Auf der Swinemünder Brücke, vom Volksmund „Millionenbrücke“ genannt, werden heute historische Filme gedreht. © imago/Jürgen Ritter/imago stock&people

Heute kann man im früheren Luftschutzkeller die Unterwelt entdecken, auf der Brücke der Millionen Nieten werden historische Filme gedreht, an der Badstraße gibt’s Berliner Currywurst und türkisches Gemüse, in einer Kletterhalle ergeben sich neue Aufstiegschancen und im Humboldthain im Winter vielleicht eine Schlittenfahrt. Der Gesundbrunnen ist zurück in der Stadt, wenn auch ohne Wasserplumpen.

Berlin verstehen Was haben Sie sich schon immer gefragt? Schreiben Sie es uns: berlinverstehen@tagesspiegel.de. Alle Folgen finden Sie auf unserer Themenseite.

Am Stolz auf das Comeback scheiterte die Bahn, als sie 2006 am Gesundbrunnen ihre Schilder abmontierte und Nordkreuz raufschrauben wollte. Bei der Umbenennung der Papestraße in Südkreuz hatte das ja auch geklappt. Doch nach viel Ärger gestand die Bahn die „besondere Stadtteilbedeutung“ des Gesundbrunnens zu. Und schrieb 2016 das Nordkreuz auf den Gleisschildern nur klein hinzu.

Gesundbrunnen bleibt Gesundbrunnen: nie fertig und bevölkert von vielen bodenständigen Leuten. An der liebevoll sanierten Gartenstadt Atlantic oder im Humboldthain kann man das Wuseln am zugigen Bahnhof schon vergessen. Und das Pilzkonzept der Bahn hat der Kiez verinnerlicht. Der „Bierbrunnen“ am Bahnhof lockt mit „Fußpils zum Mitnehmen“. Damit auch im Berliner Schatten die Sonne scheint.