Gesundheitsziele für Berliner Alleinerziehende „Urlaub würde reichen“

Im Grunde freue ich mich über alles, was politisch für Allein- und Getrennterziehende getan wird. Ich selbst habe schon von tollen Angeboten profitiert: Während der Trennung bekam ich eine sehr kompetente Erziehungs- und Familienberatung vom Jugendamt. Ich nahm an einem wunderbaren, ebenfalls öffentlich finanzierten Coaching für alleinerziehende Mütter teil. Als ich aber kürzlich las, dass die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege „Gesundheitsziele“ für uns ach so gesunddheitlich gefährdete Alleinerziehende beschlossen hat, wurde ich skeptisch.