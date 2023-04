Getöteter Taxifahrer in Berlin 24-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft – Festnahme in Schleswig-Holstein

Im Fall des in Berlin-Grunewald tödlich verletzten Taxifahrers sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft. Er sei am Samstag festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Abend.

Am Sonntag teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 24 Jahre alten Mann handelt. Er sei aufgrund eines bereits gegen ihn bestehenden Haftbefehls in Flensburg (Schleswig-Holstein) einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Der Mann sei durch das Landeskriminalamt Berlin als Tatverdächtiger identifiziert worden.

Laut Generalstaatsanwaltschaft soll der Mann am Donnerstagmorgen am Bahnhof Südkreuz in das Taxi gestiegen und später wieder dorthin zurückgekehrt sein. Das Tatmotiv sei bislang noch unklar, er sei zu dem Vorfall noch nicht vernommen worden. Nun soll ein weiterer Haftbefehl beantragt und der 24-Jährige nach Berlin überstellt werden.

Ein Passant hatte den 49-jährigen Taxifahrer am Donnerstagmorgen gefunden, wie eine Polizeisprecherin mitgeteilt hatte. Trotz erster Rettungsversuche durch Zeugen vor Ort sei der Mann später in einem Krankenhaus gestorben. Der Täter sei geflüchtet.

Eine Mordkommission hatte die Ermittlungen übernommen. Grunewald ist ein Ortsteil im Südwesten Berlins und ein Waldgebiet mit Seen. Bekannt ist die Gegend für prunkvolle Villen und teils prominente Bewohner. (Tsp, dpa)

