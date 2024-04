Gewerbsmäßiger Diebstahl von Fahrrädern Berliner Staatsanwaltschaft klagt Ehepaar an

Mit dem Diebstahl von Fahrrädern soll ein Ehepaar in Berlin zumindest zu einem Teil sein Leben finanziert haben. Davon geht die Berliner Staatsanwaltschaft aus und hat einen 35 Jahre alten Mann und eine gleichaltrige Frau angeklagt wegen zwei Fällen des Diebstahls im besonders schweren Fall, wie eine Behördensprecherin am Donnerstag mitteilte.

Beide befinden sich demnach in Untersuchungshaft. Sie sollen in der Nacht zum 22. August 2023 in Berlin-Zehlendorf die Schlösser von zwei höherwertigen Fahrrädern aufgebrochen und diese in einen Transporter verfrachtet haben. Wenige Stunden später sollen sie laut Anklage mit dem Transporter samt Rädern gestellt worden sein.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Paar spätestens seit August 2022 gewerbsmäßig Fahrräder gestohlen hat, um so zumindest einen Teil seines Lebensunterhaltes zu finanzieren. Ende 2022 standen die Frau und der Mann laut Staatsanwaltschaft deswegen bereits vor Gericht und wurden zu Bewährungsstrafen von neun und zwölf Monaten verurteilt.

Nach der Kriminalstatistik der Polizei wurden in Berlin im Jahr 2022 rund 28.800 Fahrräder gestohlen. Das waren in etwa so viele wie vor der Corona-Pandemie, als die Zahl der Fälle abgenommen hatte. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Diebstähle etwas zurück, wie aus der Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Vasili Franco hervorgeht. Demnach wurden 2023 etwa 25.750 Fahrräder gestohlen. (dpa)