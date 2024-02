Giftzwerg der Herzen Fünf Gründe, warum Dieter Bohlen zu Berlin passt

Zu Dieter Bohlen hat jeder eine Meinung – wer seinen Namen nicht kennt und nicht einordnen kann, der hat die letzten Jahrzehnte auf einem anderen Kontinent verbracht. Der Pop-Titan aus dem niedersächsischen Tötensen wird seinen 70. Geburtstag am Mittwoch aber nicht auf seinem Anwesen verbringen, sondern schenkt der Hauptstadt ein Konzert. Wobei man angesichts von Kartenpreisen ab 90 Euro wohl sagen muss: Er schenkt es sich selbst. Aber was verbindet ihn überhaupt mit Berlin? Hier kommen unsere Top Five.