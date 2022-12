„Grün ist das neue Braun“ Parteibüro der Grünen in Berlin-Treptow mit Parolen beschmiert

Unbekannte haben die Fassade eines Bürgerbüros der Berliner Grünen in Alt-Treptow mit Parolen beschmiert. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte, sei unter anderem „Grün ist das neue Braun“ geschrieben worden. Laut Polizei seien Beamte gegen 0.30 Uhr bei einer Streifenfahrt auf die Sachbeschädigung aufmerksam geworden.

Die unbekannten Täter hatten demnach in roter und schwarzer Farbe an die Fassade des Hauses in der Karl-Kunger-Straße geschrieben. Das Büro ist nach Tagesspiegel-Informationen nur unregelmäßig besetzt. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.

In Berlin werden immer wieder Büros von Parteien und Politikern attackiert. Die mutmaßlichen Täter kommen laut Polizei häufig aus dem linksradikalen oder Impfgegner-Spektrum. Besonders betroffen sind demnach Büros der SPD. (Tsp)

Zur Startseite