„Habe das Empfinden, die Zeit läuft rückwärts“ Holocaust-Überlebender Kurt Hillmann spricht vor Berliner Schülern in der israelischen Botschaft

Wer die israelische Botschaft in Berlin betreten möchte, kann dies nur etappenweise tun: Straßensperre umgehen, am Eingang warten und einzeln eintreten, Gepäck und Person werden durchleuchtet. „Man nähert sich der Botschaft und wir müssten uns eigentlich schämen. Alle jüdischen Einrichtungen in diesem Land müssen geschützt werden. Wir müssten uns schämen“, sagt Kurt Hillmann. Er sitzt auf einem Sofa in der Residenz des israelischen Botschafters, vor ihm eine Gruppe von Schülern aus drei verschiedenen Gymnasien.