Häftling gefasst Fluchtversuch in der JVA Heidering bei Berlin vereitelt

In der Haftanstalt Heidering südlich von Berlin hat es einen Ausbruchversuch gegeben. Ein Häftling wurde am Freitagmorgen gefasst, als er versuchte, durch den Gefängniszaun zu entkommen. Um 10.22 Uhr sei der Anstaltsalarm ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der Senatsjustizverwaltung am Freitag. Ein Detektor der Außenzaunanlage habe zuvor angeschlagen. Beschäftigte der Justizvollzugsanstalt (JVA) konnten den Insassen rechtzeitig festhalten, wie der Sprecher weiter sagte.