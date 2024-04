Hakenkreuze in die Türen geritzt 41-Jähriger beschädigt 21 Autos in Berlin-Kaulsdorf

21 Autos hat ein Mann in Berlin-Kaulsdorf (Bezirk Marzahn-Hellersdorf) am frühen Montagmorgen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Anwohner in der Ringstraße, im Münsterberger Weg und der Waplitzer Straße, dass ihre Fahrzeuge, die zum Teil auf der Straße standen, in der Zeit von 4 bis 5 Uhr beschädigt worden waren.

Zum Teil wurden die Seitenspiegel abgeklappt und überdreht, bei manchen Fahrzeugen die Kennzeichen abgerissen und weggeworfen.

An vier Autos wurden Hakenkreuze in der Größe von circa einem halben Quadratmeter in die Autotüren geritzt.

Durch Videoaufzeichnungen eines Anwohnenden konnte ein 41-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Er muss sich wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung und des Diebstahls an Kfz, des Hausfriedensbruchs sowie des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole verantworten. Die Ermittlungen hat der Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen. (Tsp)