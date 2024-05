Hamas-Tunnel nachgebaut Der Berliner Bebelplatz wird zum „Geiselplatz“

Dunkel und eng soll es in dem Tunnel sein. Die Besucher sollen nachfühlen können, wie es sich wohl anfühlt, darin eingesperrt zu sein: Auf dem Bebelplatz in Mitte baut eine Gruppe junger Israelis einen begehbaren Tunnel der Hamas nach und stellt leere Stühle mit Bildern der Entführten auf. Noch immer hält die Hamas rund 130 Geiseln seit dem Massaker am 7. Oktober gefangen. Auf ihr Leid soll die ungewöhnliche Kunstinstallation aufmerksam machen. Vom 16. Mai bis zum 6. Juni ist sie zu besichtigen.

Finanziert wird das Projekt von der Stiftung „For Yarden“. Yarden Roman, eine 35-jährige israelische Frau, wurde beim Hamas-Massaker aus dem Kibbuz Be’eri entführt und nach 50 Tagen Ende November im Rahmen eines Austauschs von Geiseln gegen in Israel inhaftierte Terroristen frei gelassen.

Ihre Schwiegermutter Kinneret wurde von den Terroristen ermordet, die Schwägerin Carmel Gat befindet sich immer noch in den Fängen der Hamas. Am kommenden Donnerstag ist Carmels 40. Geburtstag, dann soll die Kunstinstallation in Beisein ihres Bruders Alon Gat, der eine Rede halten wird, um 18 Uhr eröffnet werden.

Es ist unsere Pflicht, an die Geiseln zu erinnern. Shay Govhary koordiniert die freiwilligen Helfer bei dem Projekt.

„Ich denke immerzu an die Entführten“, sagt Shay Govhary, eine Israelin, die beim Aufbau mithilft. „Ich schlafe mit diesen Gedanken ein und wache damit auf. Und zwischendurch träume ich davon. Es ist unsere Pflicht, an die Geiseln zu erinnern.“ Sie koordiniert die rund 70 deutschen und israelischen freiwilligen Helfer.

Eine riesige Sanduhr zeigt die verrinnende Zeit

In vier Tagen bauen sie den gut 20 Meter langen Hamastunnel mit Paletten, PVC-Folie und einer dünnen Schicht Beton nach. Eine riesige Sanduhr, durch die permanent Sand rinnt, soll daran erinnern, dass die Zeit wegläuft und die Geiseln endlich befreit werden sollen.

Entstanden ist die Idee des „Hostages Square“ in Tel Aviv: Auf dem Platz vor dem Tel Aviv Museum of Art campierten nach dem 7. Oktober spontan Familien der Entführten, dann entstand dort ein bis heute bestehender Treffpunkt mit zahlreichen Installationen und Projekten.

20 Meter lang soll der Tunnel werden. © privat

Die israelische Politikberaterin Melody Sucharewicz hatte die Idee, den Tel Aviver „Hostages Square“ auch in Berlin aufzubauen. Sie sagt: „Wir appellieren an die deutsche Öffentlichkeit, sich für die Freilassung der Geiseln einzusetzen. Sie leiden unter unmenschlichen Bedingungen bis hin zu Vergewaltigung und Folter. Und wir appellieren an die deutsche Politik, Druck auf die Terroristen auszuüben.“

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die 35-jährige Hagar Gal ist mit ihrem kleinen Sohn gekommen, um das Projekt auf dem Bebelplatz zu unterstützen. „Mein Cousin Dvir Rachamin hat auf dem Nova-Festival getanzt, dann wurde er ermordet“, erzählt sie, „er war erst 23 Jahre alt.“

Israel sei so ein kleines Land, jeder kenne jemanden, der vom 7. Oktober schlimm betroffen sei. „Die Unterstützung der Freiwilligen hier gibt uns so viel Kraft“, sagt ihre Freundin Shay Govhary, „aber viele andere Leute wissen gar nicht richtig, was da passiert ist und leider sind auch viele total gegen Israel eingestellt“.

Kann man in der Öffentlichkeit Hebräisch sprechen? An welchen Schulen sind unsere Kinder sicher? Sollte ich besser verschweigen, woher ich komme? Diese Fragen bewegen viele Israelis in Berlin, seitdem die Anzahl antisemitischer Straftaten dramatisch gestiegen ist.

Mit Störungen und Provokationen wird gerechnet

Um den 20 mal 20 Meter großen „Platz der Geiseln“ zu schützen, haben sie einen Sicherheitsdienst engagiert, und auch die Polizei zeigt bereits beim Aufbau Dauerpräsenz. Umgeben ist der Platz von einem Zaun mit Sichtschutz, es gibt nur einen Eingang, um die Eintretenden besser im Blick haben zu können.

Die Veranstalter rechnen mit Störungen oder Provokationen. „Wir stellen uns auf ,Pro Palestine’-Rufe und so etwas ein“, sagt der Israeli Ido, der seinen vollen Namen lieber nicht nennen möchte, „aber diese Leute interessieren sich doch gar nicht für das palästinensische Volk. Sie sind nicht für Frieden, sie sind für die Hamas“.

Der Platz der Geiseln solle dagegen Empathie wecken und an die Menschlichkeit der Besucher appellieren. „Uns geht es gar nicht um Politik oder um die Regierung, sondern um die entführten Leute“, sagt Ido. Die Installation solle auch Positives vermitteln: An einer „Wand der Hoffnung“ können Besucher ihre Gedanken und Wünsche oder Botschaften an die Geiseln aufschreiben.