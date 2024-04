Tagesspiegel Plus Häufig wegen „Kabelfehlern“ : Über 2000 Stromausfälle im vergangenen Jahr in Berlin

Mehr als 2000 Mal ist im vergangenen Jahr in Berlin der Strom ausgefallen. Schuld waren meist defekte Kabel. Der Senat will künftig mehr Geld in das Berliner Stromnetz investieren.