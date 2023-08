Berlin, Hauptstadt der Grillage Schluss mit dem Rumgequalme in öffentlichen Parks!

Ach Berlin, Hauptstadt des Passivrauchens, Hauptstadt des Passivgrillens! Genauso wenig wie Nichtraucher in Bars, auf Bahnsteigen und anderen öffentlich zugänglichen Orten wirksam vor Zigarettenrauch oder -dampf geschützt werden, werden Nichtgriller vor dem Qualm brutzelnder Nackensteaks und Würstchen geschützt. Kein Park, keine noch so „geschützte“ Grünanlage ist – vor allem am Wochenende – vor den Horden grillwütiger Bratmaxe sicher, deren größtes Vergnügen das rauch- und geruchsintensive Erhitzen unterschiedlichster Schlachterprodukte auf offenem Feuer ist.