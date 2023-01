Helfer in Arm gebissen 22-Jähriger überfällt Frau in Berlin-Lichtenberg

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein 22-Jähriger gegen 23.50 Uhr versucht, eine 40-jährige Frau auf dem Weißenseer Weg in Lichtenberg-Fennpfuhl auszurauben. Laut Polizeiangaben soll der Tatverdächtige die Frau zu Boden gebracht und versucht haben, ihr die Handtasche zu entreißen.

Die 40-Jährige klammerte sich an ihre Tasche und rief laut um Hilfe. Der 22-Jährige ließ schließlich von ihr ab und floh. Die Frau war leicht verletzt worden. In einem Bistro in der Nähe bat sie zwei Angestellte, 20 und 25 Jahre alt, um Hilfe.

Wenig später erkannte die 40-Jährige den Tatverdächtigen vor dem Lokal wieder. Die beiden Bistro-Angestellten konnten den jungen Mann festhalten, bis die Polizei eintraf. Der 20-Jährige wurde dabei in den Arm gebissen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Ein Fachkommissariat leitet die weiteren Ermittlungen.

Zur Startseite