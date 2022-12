Tagesspiegel Plus Hilfe für Obdachlose : Berliner Carsharing-Anbieter stattet Autos mit Wärme-Kits aus

Beim Autofahren Obdachlosen in der Kälte helfen: Dieses Ziel will das Carsharing-Unternehmen Miles Mobility mit Wärme-Kits in seinen Autos erreichen.