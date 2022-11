Hitlergruß und rassistische Beleidigung Kind und Jugendlicher in Berlin-Pankow angegriffen – Drei Festnahmen

Ein 13-jähriges Kind und ein 14-Jähriger wurden am Samstagmittag auf einem ehemaligen Krankenhausgelände in Berlin-Buch von zwei ihnen bekannten Tatverdächtigen mit einer Luftpumpe und einer Eisenstange gegen die Beine geschlagen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die zwei mutmaßlichen Täter, ein 17- und ein 42-Jähriger, hätten das Kind aufgefordert, ihnen sein Handy zu übergeben und auch dem 14-Jährigen sein Telefon abgenommen.

Im Anschluss verließ die Gruppe das Gelände in der Hobrechtsfelder Chaussee. Der 14-Jährige und das Kind machten die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Einsatzwagens auf sich aufmerksam und erstatteten Anzeige, berichtete die Polizei. Daraufhin hätten der 17- und der 42-Jährige sowie ein 19-Jähriger, der dem Geschehen unbeteiligt beigewohnt hatte, den Hitlergruß gezeigt, teilte die Polizei weiter mit. Der 19-Jährige hätte zudem einen Polizisten rassistisch beleidigt.

Die drei Männer wurden festgenommen, die Handys wieder ihren Besitzer:innen ausgehändigt, so der Bericht. Ein Alkoholtest hätte bei dem 42- und dem 17-Jährigen einen Wert von jeweils rund 0,8 Promille ergeben. Anschließend brachten die Einsatzkräfte das Duo für die erkennungsdienstliche Erfassung in Polizeigewahrsam, von wo aus die Männer nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen wurden, berichtete die Polizei.

Die Ermittlungen wegen Raubs, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen dauern an. Das Kind und der Jugendliche wurden der Polizei zufolge bei dem Angriff leicht an den Beinen verletzt, benötigten aber keine ärztliche Behandlung. (Tsp)

