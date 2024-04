Tagesspiegel Plus Hoch ansteckende Krankheit in Berlin : Impfaktion wegen Masern-Fällen im Ankunftszentrum Tegel ausgeweitet

Am Wochenende war bei neun Menschen in der Unterkunft für Geflüchtete in Tegel eine Maserninfektion bestätigt worden. Zunächst wurde nur im betroffenen Gebäude geimpft.