Homophob beleidigt und getreten Männer von Unbekannten in Berlin-Mitte angegriffen

Unbekannte haben zwei Männer in Berlin-Mitte schwulenfeindlich beleidigt und getreten. Laut Polizei sollen der 32- und 30-Jährige in der Brückenstraße gegen 7 Uhr aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus angesprochen und homophob beleidigt worden sein. Anschließend nahm einer der Täter den 30-Jährigen Mann in den Schwitzkasten, woraufhin dieser in die Knie ging und ihm mehrfach gegen den Kopf getreten wurde. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Das Opfer erlitt Verletzungen an Kopf, Knien und Hals und musste ambulant behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz übernommen. (Tsp)

