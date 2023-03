HTW Berlin Hochschule baut Gründerzentrum in Oberschöneweide aus

Wissenschaft und Forschung rücken näher zusammen. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) baut ihren Standort im Technologie- und Gründerzentrum Schöneweide (TGS) weiter aus. Bisher war in dem Gebäude an der Ostendstraße in Oberschöneweide vor allem das Hochschulrechenzentrum untergebracht. Aber auch der Fachbereich Game-Design und das Fremdspracheninstitut für acht Sprachen waren dort bereits beheimatet.

Mehr Platz für die HTW: Weitere vier Etagen werden jetzt für die Hochschulnutzung ausgebaut. Ab Oktober sollen dort hunderte Studierende in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinformatik unterrichtet werden. Außerdem werden Labore für Forschung und Büroarbeitsplätze für diese Lehrbereiche geschaffen. Insgesamt werden 2700 Quadratmeter neugestaltet und umgebaut, die bereits vorher von der HTW für verschiedene Projekte genutzt wurden.

Eng verzahnt: Forschung, Lehre und Entrepreneurship werden im TGS künftig auf noch bessere Weise miteinander verbunden. Das TGS ist mit 20.000 Quadratmetern das größte Gründungszentrum Berlins. Neben der HTW sind dort auch 35 Unternehmen ansässig, in erster Linie technologieorientierte Unternehmen aus zukunftsorientierten Branchen.

Ergänzt werden sie durch wirtschaftsnahe Dienstleister und Start-ups aus der Technologie und Kreativwirtschaft. Und im Turm, hoch über den Dächern Schöneweides, bietet ein Co-orking-Space Arbeitsplätze an. All das macht Schöneweide zu einem wirtschaftlichen Anker in Berlin-Südost.

Vor einem Jahrhundert wurde das Gelände als Hauptstandort der AEG aufgebaut. Dort befindet sich heute auch der Campus Wilhelminenhof der HTW, die die größten Berliner Hochschule für angewandte Wissenschaften ist..

