Hütten bauen ohne Eltern Wo Berliner Kinder wild und frei spielen und werkeln können

Beim Betreten des Bauspielplatzes „Kolle 37“ in Prenzlauer-Berg fallen mehrere Dinge auf: Es gibt kein typisches Klettergerüst, keine klassische Schaukel, nicht mal ein Sandkasten ist in Sichtweite. Alles wirkt ein bisschen improvisiert, chaotisch und wild: die Badewanne mit Rädern, das riesige Metallpferd und die windschiefen Holzhütten. Doch dass es auf diesem Spielplatz kein Plastikklettergerüst gibt, hat einen Grund: Alles, was man hier sieht, haben Kinder gebaut. Sie können auf dem Spielplatz ihrer Kreativität freien Lauf lassen und etwa eine Badewanne zu einem Fortbewegungsmittel umbauen.