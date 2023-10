Tagesspiegel Plus „Ich war im kapitalistischen Schlaraffenland“ : Die erste DDR-Austauschschülerin in den USA kam aus Berlin

Im August 1990 zog es die 17-jährige Ost-Berlinerin Janina Winkler an eine High School in die USA. Kurz darauf ging ihr Land offiziell in der BRD auf – doch da war sie emotional bereits woanders.