„Ich werde aufgeregt sein“ GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen stellt in Berlin ihre Musik vor

Die Zeiten für Iris Mareike Steen sind gerade durchaus gut. Wochenlang hat die GZSZ-Darstellerin auf einer Reise durch Südafrika Kraft für die anstehenden Aufgaben im Frühjahr gesammelt. Insbesondere der März dürfte ihr dabei einiges an Koordination abverlangen. Steen veröffentlicht am 24. des Monats ihr Album „Grau wird bunt.“ Am dazugehörigen Wochenende wird sie die Songs in drei Städten live vorstellen, am 26. spielt sie im Maschinenhaus in der Kulturbrauerei. Dazu bereist sie für eine Autogrammtour weitere Orte.

Damit Steen auch weiterhin im täglichen Vorabendprogramm von RTL zu sehen ist, finden zwischen all dem auch noch Dreharbeiten im Studio Babelsberg statt. In ihrer Rolle müsste Steen ansonsten einen Verwandten außerhalb Berlins besuchen oder als Ärztin auf Fortbildung gehen. Steen spielt seit 2010 die Rolle der Lilly Seefeld bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Damit zählt die 31-Jährige zu den Serien-Urgesteinen.

Steen steht also ein strammer Terminplan bevor. Doch das stört die gebürtige Hamburgerin, die aus beruflichen Gründen inzwischen in Berlin lebt, nicht. Bei GZSZ sei sie immer noch mit derselben Leidenschaft wie zu Beginn dabei. Ans Aufhören denke sie erst, wenn sie diese Begeisterung nicht mehr spüre. „Niemals“, so sagt sie, „würde ich aufgrund der Musik bei GZSZ aussteigen.“ Ihre Demut merkt man ihr an, wenn sie davon spricht, dass sie ohne die Soap nicht diese Plattform hätte.

Ich wollte sie damit ehren. Iris Mareike Steen zum Song über ihre 2022 verstorbene Mutter

Für Steen ist es nicht neu, dass sie Musik macht. Mit ihrer Oma habe sie schon immer gerne Volks- und Kinderlieder gesungen, mit ihrer Mutter dann später auch eigene Texte verfasst. Steen spielt Schlagzeug, Gitarre und Klavier. Als Dreizehnjährige nahm sie unter dem Pseudonym „Glüxxkind“ eine Kinder-CD mit dem Titel „Zick Zack Schabernack“ auf. Auch stand sie schon im „Tabaluga“-Musical von Peter Maffay auf der Bühne.

Neu für die Öffentlichkeit ist, dass Steen ihre eigene Musik nun erstmals einem größeren Publikum zeigt und veröffentlicht. Lange war sie unsicher, ob sie diesen Schritt gehen sollte. Man kenne sie schließlich von GZSZ. „Da kann man nicht einfach mal kurz rausgehen und sagen: Ich mache jetzt mal Musik. Da hängt so viel dran“, sagt Steen.

Steen rechnete mit Kommentaren wie: „Jetzt singt die auch noch!“ Betrachtet man die Karriere einiger ehemaliger GZSZ-Darsteller, ist ihr Gedanke nachvollziehbar. Yvonne Catterfeld, Jeanette Biedermann oder Jörn Schlönvoigt sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass Soap-Stars das Mikrofon auch gerne mal zum Singen nutzen. Die Reaktionen auf Steens Start ins Musikbusiness fielen bis dato überwiegend positiv aus. Steen hat beschlossen, sich nur darauf zu konzentrieren und negativen Kommentaren keine Aufmerksamkeit zu schenken. Vielleicht hat sie bereits vorsorglich den Song „Filter“ geschrieben, in dem es um Anfeindungen im Internet geht.

Das Album ist ihr „Herzensprojekt“

Neben vielen fröhlicheren Nummern thematisiert Steen auf ihrem Album auch häusliche Gewalt und toxische Beziehungen. Das sei definitiv nicht autobiografisch zu verstehen. Steen ist seit mehreren Jahren „glücklich verheiratet“, wie sie erzählt. Dennoch sei ihr solch ein Song ein Anliegen. „Wenn es nur eine Person ist, mit der es etwas macht und die vielleicht sogar die Kraft findet, über ihre Situation zu sprechen, dann hat es sich schon gelohnt.“

Und dann wäre da noch „Wurzeln & Flügel“, eine Liebeserklärung an Steens letztjährig verstorbene Mutter. „Wenn dich das Leben nicht gehalten hat, hast du die Haltung geändert“, lautet eine Textzeile. Viele Songs haben Mutter und Tochter gemeinsam geschrieben. „Mir war das Wichtigste, dass man dem Song anhört, dass es eine echt tolle Frau gewesen sein muss“, sagt Steen. „Ich wollte sie damit ehren.“

Unaufgeregt erzählt Steen dann noch von ihrer Aufgeregtheit vor den anstehenden Liveshows. Sie plane keine allzu großen Experimente wie beispielsweise eine Einlage von Trapezkünstlerinnen. „Ich möchte mich zeigen. Und wenn ich aufgeregt bin, dann sage ich das auch. Und ich werde aufgeregt sein.“ Das Album sei schließlich ihr „Herzensprojekt“ und sie „stehe vor Leuten, die sich freiwillig Karten geholt haben, um mich zu erleben“.

