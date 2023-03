Identität geklärt Unbekannter Toter aus der Dahme nach Hinweis identifiziert

Die Identität eines toten Mannes, der vor einem Monat in der Dahme gefunden wurde, ist geklärt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der Mann durch einen Hinweis aus der Bevölkerung identifiziert worden. Es handele sich um einen 43-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

Wie er starb, ist bislang unklar. Die Behörden sind sich sicher, dass der Körper nicht länger als zwei Tage im Wasser gelegen haben kann. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Berlin.

Ein Bootsbesitzer hatte am 16. Februar 2023 eine Leiche entdeckt, die in der Dahme trieb. Der Tote war gegen 16.45 Uhr in Köpenick kurz vor der Charlottenstraße in Höhe der Gartenstraße 72 gefunden worden. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei bargen ihn. Die Berliner Polizei rätselte, wer der Tote ist. Schließlich veröffentlichte sie Bilder des Mannes und bat die Berliner um Hilfe. (Tsp)

