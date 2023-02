Identität noch unklar Feuerwehr findet tote Person nach Hausbrand in Berlin-Köpenick

Bei einem Hausbrand in Berlin-Köpenick ist ein Mensch ums Leben gekommen. In den frühen Morgenstunden war am Mittwoch in einem kleinen Haus ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Wie die Feuerwehr auf Twitter erklärte, stand das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Straße Zum Langen See in Vollbrand. Einsatzkräfte entdeckten nach den Löscharbeiten einen Toten in dem Haus.

Die Identität der Person sowie die Ursache des Brandes sind noch unklar. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 60 Kräften im Einsatz. (Tsp, dpa)

