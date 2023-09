„Ihr seht aus wie Wasserleichen“ Nicht alle stehen auf den „Bleached Brows“-Trend

Die Zeit, in der Augenbrauen mit Anastasia Dipbrow Pomade dick angemalt, dunkel gefärbt oder sogar mit Permanent Make-up aufgefüllt wurden, gehören scheinbar der Vergangenheit an. Denn in diesem Jahr hat eine vollkommen neue Art des Augenbrauenstylings den Beauty-Kosmos erobert: je heller, desto besser. Jetzt sind „Bleached Brows“ schick.