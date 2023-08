Im Hinterhof eines Berliner Hostels Unbekannte rauben 26-Jährigen in Prenzlauer Berg aus

Eine Gruppe Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag einen 26-Jährigen in Berlin Prenzlauer Berg ausgeraubt und verletzt. Dies teilte die Polizei am Samstag mit. Der angegriffene Mann musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 1:30 Uhr sei der Mann nach Angaben von Zeugen auf dem Hinterhof eines Hostels in der Christinenstraße von mehreren jungen Personen angesprochen und umzingelt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die fünf bis sechs Angreifer sollen den Mann mehrmals ins Gesicht getreten und ihn zu Boden gebracht haben.

Als Zeugen die Gruppe angesprochen hätten, seien die Täter geflohen. Der verletzte 26-Jährige stellte daraufhin fest, dass sein Geldbeutel entwendet wurde. Er kam in ein Krankenhaus. (mit dpa)