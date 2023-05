Im Klassenchat veröffentlicht Mädchen im Fitnessstudio heimlich gefilmt und transfeindlich beleidigt

Am Dienstag wurde eine 17-Jährige von einem ehemaligen Mitschüler heimlich gefilmt und hinterher in einem Klassenchat transfeindlich beleidigt. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Der 16-Jährige hatte seine ehemalige Klassenkameradin demnach in einem Fitnessstudio an der Alexanderstraße gefilmt. Die 17-Jährige ahnte davon nichts. Zwei Stunden später stellte er das Video in einen Klassenchat – inklusive einer transfeindlichen Beleidigung.

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt. (Tsp)