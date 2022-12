Im Landwehrkanal ertrunken Berliner Polizei bittet mit Fotos um Mithilfe bei der Identifizierung eines unbekannten Toten

Die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Berlin bittet um Mithilfe bei der Identifizierung eines unbekannten Toten. Der Mann war am Montag, 26. September, mittags im Landwehrkanal in Alt-Treptow auf Höhe des Hauses Lohmühlenstraße 23 entdeckt worden. Laut Polizei hat Mann nur kurze Zeit im Wasser gelegen. Er soll ertrunken sein, Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Fotos der Leiche sind auf den Seiten der Berliner Polizei zu finden.

Personenbeschreibung

zwischen 50 und 65 Jahre alt

182 cm groß

sportliche, schlanke Figur

88 Kilogramm schwer

graues, kurzes Haar

weißer Vollbart

fehlendes Endglied am Zeigefinger der linken Hand

am Körper klebten mehrere runde Aufkleber, siehe Foto

Zähne hochwertig zahnärztlich versorgt

Bekleidung

blaue Sportjacke mit schwarzer Applikation der Marke Alex-Athletics, Größe XL

schwarze Jogginghose, linksseitig beschriftet mit „PRO Touch“

dunkle Sportschuhe der Marke New Ballance Classic 574

in der Hosentasche ein T-Shirt der Marke Fruit of the Loom mit einem Aufdruck auf der Brust (Totenschädel und gelbe Schrift)

Hinweise nehmen die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 912444, per E-Mail an lka124Hinweise@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zur Startseite