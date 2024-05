Im Superwahljahr 2024 Berliner AfD unterstützt auch rechtsextreme Landesverbände

Die Berliner AfD galt in der Vergangenheit als vergleichsweise gemäßigt. Noch 2021 forderte der damalige Fraktionschef Georg Pazderski, sich „von rechts außen“ abzugrenzen. Im Superwahljahr 2024 ist davon keine Rede mehr. Die Hauptstadt-AfD will die rechtsextremen Landesverbände der Partei in Thüringen und Sachsen tatkräftig unterstützen. Auch in Brandenburg, wo die Partei für den Verfassungsschutz ein „Verdachtsfall“ ist, wollen Kreisverbände helfen.

Wir ziehen mit unseren Verbänden in Ostdeutschland in diesem Superwahljahr besonders an einem Strang. Alexander Bertram, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus

Die Einstufung durch den Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ sei kein Hindernis, sagt Alexander Bertram, einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Berliner AfD: „Das ist für uns nicht der Maßstab, wie wir unsere Parteifreunde unterstützen.“

In den drei Ost-Bundesländern werden dieses Jahr die Landtage neu gewählt, außerdem stehen Kommunal- und Europawahlen an. „Wir ziehen mit unseren Verbänden in Ostdeutschland in diesem Superwahljahr besonders an einem Strang“, sagt Bertram. „Im Wahlkampf hakt man sich unter und packt da ordentlich mit an.“

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Auch für den Vorsitzenden der Neuköllner AfD und Abgeordneten Robert Eschricht ist die Einordnung durch den Verfassungsschutz als rechtsextrem „nicht maßgeblich“. „Grundsätzlich besteht immer die Bereitschaft, unsere mutigen Wahlkämpfer zu unterstützen“, antwortet Eschricht auf die Frage, ob eine Zusammenarbeit mit dem Landesverband in Thüringen geplant sei. Im Abgeordnetenhaus arbeitet derzeit ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zu einer rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln. Im Fokus steht dabei auch ein ehemaliger AfD-Politiker aus Neukölln, der Neonazi Thilo P.

„Flyer, Werbematerial und Plakate an die Laternen“

Zwei Berliner Kreisverbände bestätigten eine Unterstützung für Kandidaten und Kreisverbände in Brandenburg. Der AfD-Landesverband in Brandenburg wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingeschätzt, sechs Abgeordnete der AfD werden als rechtsextrem eingestuft. Darunter ist auch der AfD-Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt. Bei einer Einstufung als rechtsextrem erkennen die Landesämter eine „Bestrebung gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung“.

Im Havelland unterstützen Mitglieder des AfD-Kreisverbandes Spandau die Kandidatur von Götz Frömming als Landrat. „Im Kern verteilen wir Flyer, Werbematerial und werden Plakate von Dr. Frömming an die Laternen bringen“, schrieb der Sprecher der AfD-Spandau, Andreas Otti, auf Anfrage. Rolf Wiedenhaupt, Vorsitzender der AfD in Reinickendorf und ebenfalls stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus, bestätigte eine Unterstützung des benachbarten Kreisverbandes Oberhavel. Neun der zwölf Berliner Kreisverbände ließen eine Anfrage des Tagesspiegels unbeantwortet.

In Oberhavel ist seit 2013 Andreas Galau Kreisvorsitzender. Galau ist Vizepräsident des Brandenburger Landtages und erregte 2020 bundesweit Aufmerksamkeit. Wenige Tage nach dem rassistischen Anschlag in Hanau versuchte der AfD-Abgeordnete, eine aktuelle Stunde zu dem Anschlag von der Tagesordnung zu nehmen. Dies war rechtswidrig, wie das Landverfassungsgericht Brandenburg urteilte. In seinem Amt als Landtagsvizepräsident habe Galau gegen das Neutralitätsgebot verstoßen.

Der Wandel der Berliner AfD

In der Vergangenheit war die Berliner AfD zu den völkisch-national dominierten Landesverbänden der Partei noch auf Abstand gegangen. Als sich im Februar 2017 eine Mehrheit des AfD-Bundesvorstandes für einen Parteiausschluss von Björn Höcke aussprach, kam Unterstützung für den Antrag auch aus Berlin. Georg Pazderski, im Bundesvorstand der Partei und ebenfalls Landes- und Fraktionsvorsitzender der Berliner AfD, stimmte damals für den Ausschluss des rechtsextremen Landesvorsitzenden Höcke.

Der Ausschluss scheiterte. Seit 2021 wird Höckes Thüringer Landesverband vom Verfassungsschutz als „erwiesen rechtsextrem“ eingestuft. Noch im selben Jahr kamen aus Berlin wieder eindeutige Töne. Fraktionschef Pazderski forderte, dass die Partei sich „endlich noch deutlicher von rechts außen abgrenzen“ müsse. Den „radikalen Elementen und Positionen“ dürfe „keine Bühne mehr geboten werden“.

Pazderski schied 2021 aus dem Abgeordnetenhaus aus, seit September 2021 ist Kristin Brinker Vorsitzende der Berliner AfD-Fraktion. Auch Brinker galt zu Beginn der Legislaturperiode als gemäßigt. Anfang des Jahres wurde allerdings publik, dass die Fraktionschefin der AfD an einem Treffen von Rechtsextremen in der Wohnung von Ex-Finanzsenator Kurth teilgenommen hatte. Neben dem AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, sollen auch Götz Kubitschek, rechtsextremer Verleger und Vordenker der Neuen Rechten in Deutschland, sowie Martin Sellner, Ex-Chef der Identitären Bewegung in Österreich anwesend gewesen sein.