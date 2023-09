In Berlin-Moabit Alkoholisierter Fußgänger von Motorradfahrer angefahren

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Moabit wurden am Freitagabend ein Motorradfahrer und ein Fußgänger verletzt, wie die Polizei Berlin mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der alkoholisierte Fußgänger bei Rot die Straße überqueren wollen. Beide mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Aussagen mehrerer Zeug:innen soll der 31-jährige Motorradfahrer auf der Stromstraße in Richtung Putlitzstraße unterwegs gewesen sein. Die Kreuzung Höhe Stromstraße/Birkenstraße soll der Fahrer dann bei Grün überquert haben. Zur selben Zeit überquerte jedoch ein 38-jähriger Mann bei Rot die Putlitzstraße. Der Motorradfahrer bremste zwar ab, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 31-Jährige stürzte und kam mit Verletzungen an Beinen, Rücken und Nacken zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fußgänger zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und wurde mit Abschürfungen an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab 2,8 Promille. Der Motorradfahrer stimmte ebenfalls einem Test zu, dieser ergab 0 Promille. (Tsp)