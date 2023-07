In Berlin-Treptow Randalierer wirft Blumenkübel auf Passanten und beleidigt Polizisten

In Treptow hat am Montagabend ein Mann randaliert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, riefen gegen 21 Uhr Anwohner des Hauses in der Elsenstraße den Notruf, weil der 29-Jährige Blumenkübel auf Passanten geworfen und dabei lautstark geschrien haben soll.

Eingetroffene Polizeibeamte stellten daraufhin auf dem Gehweg vor dem Haus mehrere mit Erde gefüllte Blumenkübel fest, die teilweise zerbrochen waren. Der Randalierer soll außerdem aus dem Fenster seiner Wohnung gelehnt und dabei seine Nachbarn bepöbelt haben, wie die Polizei mitteilte.

Als die Einsatzkräfte die Wohnung des Mannes betraten, soll dieser Widerstand geleistet und die Polizisten beleidigt haben. Der Mann kam in Anschluss in ärztliche Behandlung. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (Tsp)