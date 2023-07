In der Nacht auf Freitag Kellerbrand in Berliner Hochhaus - Zwei Menschen verletzt

In einem Keller eines 13-geschossigen Hochhauses im Ortsteil Gropiusstadt in Berlin-Neukölln hat es gebrannt. Zwei Menschen wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte.

Demnach wurde die Feuerwehr in der Nacht auf Freitag zu dem Gebäude in der Severingstraße gerufen. Dort brannte es den Angaben zufolge auf einer Fläche von rund zehn Quadratmetern. Der Rauch zog durch das ganze Hochhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand und entlüftete das Gebäude. Bewohner mussten nicht evakuuiert werden und konnten laut der Feuerwehr in ihren Wohnungen bleiben. Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.

Insgesamt waren laut einem Sprecher der Feuerwehr 50 Einsatzkräfte vor Ort. Bei dem Brand wurde zudem eine Frischwasserleitung beschädigt. Wie der Brand ausgebrochen war, ist bislang noch unklar. (dpa)